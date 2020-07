Santiago è con Stefano, Belen ha lasciato Ibiza e spuntano le canzoni d’amore (Foto) (Di mercoledì 22 luglio 2020) Mentre le riviste di gossip riportano di tutto su Belen e Stefano loro due hanno come primo obiettivo di rendere felice e sereno Santiago (Foto). Dicono che Belen Rodriguez e Stefano De Martino abbiano ridotto i loro discorsi al minimo indispensabile ma è un minimo perfetto per crescere insieme il figlio. Non c’è più per loro e per la seconda volta la famiglia perfetta che vive sotto lo stesso tetto ma c’è anche chi spera che la crisi possa passare presto. Nelle ultime ore sui social Belen ha mostrato la sua partenza da Ibiza verso Roma, pronta per le registrazioni di Tu si que vales. Poche ore dopo Stefano De Martino era con suo figlio Santiago. Non rendono noti i dettagli, se ... Leggi su ultimenotizieflash

enryulancer : #NowWatching S3E10 di #Brooklyn99 gina, boyle e peralta?? hanno dato il massimo in questo episodio, terry finalmente… - infoitcultura : Belen a Ibizia con Antinolfi: Gianmaria già dolce con Santiago - realityshowes : #Masterchef Se viene 'Masterchef Celebrity' con Santiago del Moro - DiarioShow - angiuoniluigi : RT @fanpage: Belen Rodriguez con il suo nuovo amore a Ibiza - fanpage : Belen Rodriguez con il suo nuovo amore a Ibiza -