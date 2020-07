Sanremo 2021, partito il totonome: in pole Chiara Ferragni e Paola Cortellesi (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sanremo 2021, partito il totonome: in pole Chiara Ferragni e Paola Cortellesi Amadeus bis. Saranno di nuovo loro i mattatori della nuova edizione del Festival di Sanremo, che si speri rappresenti il ritorno alla normalità dopo l’emergenza Coronavirus. Nel corso della presentazione dei prossimi palinsesti Rai sono state annunciate ufficialmente le date di Sanremo 2021: dal 2 al 6 marzo. Ma chi affiancherà Amadeus, quasi certamente anche quest’anno in coppia con Fiorello? I bookmakers si sono già scatenati in un vero e proprio totonome. Secondo Stanleybet.it al fianco dei due presentatori ci sarà una donna: la più accreditata ... Leggi su tpi

