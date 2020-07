Sanniti Five Soccer, ufficiale il nuovo tecnico: ritorna mister Paolo Corino (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiChi si aspettava notizie dal mondo Sanniti Five Soccer eccolo accontentato. Tante le novità in cantiere per la società del Presidente Enzo Petrillo a cominciare dall’innesto del nuovo tecnico che avrà il compito di guidare i giallorossi nella stagione 2020/21: la scelta è ricaduta sull’esperto Paolo Corino. Corino, che già in passato ha già guidato i giallorossi ottenendo la promozione in C-2 tramite i Play-Off nella stagione 2016/2017, torna con entusiasmo e tanta voglia di riscatto dopo la parentesi non felice della passata stagione dove sedeva sulla panchina dell’Atletico Benevento. Già dal primo incontro avuto con la dirigenza mister ... Leggi su anteprima24

CIVES – Laboratorio di formazione al bene comune e le Acli provinciali d Benevento hanno organizzato una videoconferenza, nell'ambito del ciclo di iniziative Cives in dialogo, sul tema: "L'economia ci ...

