In tutti i locali del territorio comunale di San Vito Lo Capo è vietato, da oggi e fino al 30 settembre 2020, organizzare intrattenimento musicale sul suolo pubblico comunale e/o demaniale concesso, sia con DJ, sia con musica dal vivo con l'ausilio di mezzi tecnici e/o elettronici, dalle ore 22.00 alle ore 18.00 del giorno...

Marco46373804 : @lady_hawketwt Conosco il ballo di san Vito. ?? - tvio2 : San Vito Lo Capo, Niente musica dopo le 22:00 - pier70 : #italia #sanvito ? Nella maggior parte dei casi si associa Polignano a mare la bellezza di questi luoghi, ma è nell… - eliisss__ : Mia madre è in vacanza a San Vito lo capo ma mi chiama per dirmi: “Elisa ho visto le previsioni e li piove, meglio… - DotIngAleFroc : San Vito di Cadore concorso di progettazione per scuola materna e asilo nido | Alessandro Froccani… -

Ultime Notizie dalla rete : San Vito Un po' di Raffaello nelle stanze del Castello Visconti di San Vito Varesenews Travolta da un furgone: Antonella muore mentre fa “nordic walking”

MONSANO Investimento mortale ieri verso le 17,15 lungo via Guastuglie, la bretella che solca le campagne e collega Santa Maria fuori Monsano alla sp76 Val d’Esino. Un furgone della ditta di trasporti ...

SiciliAmbiente: tutti i corti e le animazioni della XII edizione

SiciliAmbiente rende nota la selezione dei cortometraggi di finzione, documentari e di animazione con i 21 titoli in concorso che saranno presentati alla XII edizione del festival diretto da Antonio B ...

