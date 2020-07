San Matteo-Diasorin, nelle carte dell’inchiesta “l’ostruzionismo” dei leghisti su chi voleva fare ricorso. I pm: “Fare luce sui legami politici” (Di mercoledì 22 luglio 2020) La scelta di affidare la mappatura sierologica dei positivi al Covid in Lombardia “in esclusiva” al test frutto della collaborazione tra San Matteo di Pavia e Diasorin “è confermata” da “esplicite diffide” partite dall’assessorato Regionale alla sanità e dalle Ats e destinate agli “enti pubblici che avevano deliberato di farvi ricorso“. C’è anche la politica nelle carte dell’inchiesta sull’accordo tra l’ospedale e la società piemontese per i test sierologici che ne vede indagati i vertici. Oltre al filone sull’affidamento diretto a Diasorin, i pm puntano a “fare luce sui legami politici che possono avere influito sulla ... Leggi su ilfattoquotidiano

