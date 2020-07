Salvini in Senato: "Basta trionfalismi, siamo la maggioranza nel Paese, lasciateci parlare" (Di mercoledì 22 luglio 2020) AGI - Matteo Salvini si è interrotto più volte, infastidito dai brusii e dalle lamentele provenienti dai banchi della maggioranza, nel corso del suo intervento al Senato, dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe sull'esito del consiglio europeo. "Abbiamo ascoltato il vostro trionfalismo in religioso silenzio, ora fate parlare l'opposizione che è maggioranza nel Paese", ha lamentato il segretario leghista. "Presidente Conte, lei ha dato le patenti di opposizione brava o cattiva", ha stigmatizzato, ma, ha poi aggiunto, "se qualcuno contesta qualcosa non lo fa perché e' cattivo ma perché non abbiamo le fette di salame sugli occhi". Il capo delle Lega ha poi criticato il governo accusando di aver "massacrato ... Leggi su agi

