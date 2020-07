Salvini contestato in Aula, il leghista: “Lasciate parlare l’opposizione che è la maggioranza nel Paese” (VIDEO) (Di mercoledì 22 luglio 2020) L’intervento di Matteo Salvini durante l’informativa di Giuseppe Conte al Senato sul Consiglio Europeo. ROMA – Duro l’intervento di Matteo Salvini durante l’informativa di Giuseppe Conte al Senato sul Consiglio Europeo: “Due obiezioni di metodo. Questo è il primo caso di un prestito dove un imprenditore (l’Italia) chiede un prestito, glielo concedono, però gli dicono che i soldi devono essere spesi come dicono la Commission Europea …“. Parole che hanno provocato la critica della maggioranza con la replica dell’ex ministro dell’Interno che non si è fatta attendere: “Abbiamo ascoltato in religioso silenzioso il vostro trionfalismo, lasciate parlare anche l’opposizione che è anche la maggioranza ... Leggi su newsmondo

fattoquotidiano : Salvini in Puglia contestato a Martina Franca, Gallipoli e Ceglie Messapica. E dal palco replica: “Siete quattro sf… - fanpage : Matteo Salvini ancora contestato - NewsMondo1 : Salvini contestato in Aula, il leghista: “Lasciate parlare l’opposizione che è la maggioranza nel Paese” (VIDEO)… - Alessan19635294 : @Zero14370751 @matteosalvinimi Chi ha detto questo? Salvini dica quello che vuole ma se viene contestato che non fr… - vivere_sardegna : Salvini unico contestato in Parlamento: “Fate parlare la maggioranza del Paese” -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini contestato Salvini contestato a Gallipoli: accolto da fischi e manifestanti che cantano ‘Bella Ciao’ Fanpage.it Applausi per Conte in Senato, la dura replica di Matteo Salvini

Se qualcuno contesta qualcosa non lo fa perché è cattivo ... dai quali si sono levate voci di protesta. Matteo Salvini è stato così interrotto, e la presidente del Senato è intervenuta ...

Piacenza, 7 carabinieri arrestati nella caserma degli orrori: torture e droga. «Noi come Gomorra»

Sette carabinieri arrestati e una caserma sotto sequestro. È un'inchiesta a tratti senza precedenti quella condotta dalla Procura della Repubblica di Piacenza e che ha portato all'emissione di diverse ...

Se qualcuno contesta qualcosa non lo fa perché è cattivo ... dai quali si sono levate voci di protesta. Matteo Salvini è stato così interrotto, e la presidente del Senato è intervenuta ...Sette carabinieri arrestati e una caserma sotto sequestro. È un'inchiesta a tratti senza precedenti quella condotta dalla Procura della Repubblica di Piacenza e che ha portato all'emissione di diverse ...