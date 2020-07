Salvini al M5s: “Volete legalizzare e spacciare droga”. Proteste dalla maggioranza, Casellati lo difende: “Deve poter dire ciò che vuole” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tensione in Aula al Senato durante l’intervento del segretario leghista Matteo Salvini, dopo l’informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sul Recovery fund. “Dovete rilanciare l’agricoltura, salumi, formaggi, pesce italiano perché questi prodotti stanno soffrendo. Agricoltura, preciso, non le canne. Lo preciso perché i 5 Stelle vogliono legalizzare e spacciare droga per conto dello Stato”, è stata la provocazione del senatore del Carroccio. Parole che hanno scatenato le Proteste della maggioranza, dai banchi di M5s, Pd e LeU su tutti. Ma in soccorso di Salvini è arrivata la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati: “Non sopporto interruzioni, ognuno deve ... Leggi su ilfattoquotidiano

M5S_Europa : Le chiacchiere stanno a zero. #Salvini per ora ha solo sottratto soldi agli italiani. Oltre a bere mojito al… - matteosalvinimi : #Salvini: Precisazione: per 100 parlamentari Pd-M5S occorre legalizzare e spacciare droga per rilanciare l’… - M5S_Europa : Dopo rappresentanti come #Prodi, #Monti e #Berlusconi che hanno svenduto l'#Italia in #Europa, abbiamo un Premier c… - fattoquotidiano : Salvini al M5s: “Volete legalizzare e spacciare droga”. Proteste dalla maggioranza, Casellati lo difende: “Deve pot… - rosaroccaforte : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Precisazione: per 100 parlamentari Pd-M5S occorre legalizzare e spacciare droga per rilanciare l’#Agricoltur… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini M5s Regionali, Salvini: "Patto Conte-Grillo-Pd? Sanno di perdere". Zingaretti a M5s: "Insieme per il bene dell'Italia" la Repubblica Legge elettorale, Salvini: "Non è una prorità. D'accordo con il Pd ma solo se si vota la settimana dopo"

"La modifica della legge elettorale? Sono d'accordo, ma solo se si vota la settimana dopo". Risponde così il leader della Lega, Matteo Salvini, al pressing del Pd e del Movimento 5 Stelle sulla modifi ...

Perché il M5s considera Casaleggio sempre più solo un esattore

Vanno presi tutti i soldi dall'Europa? Sì, “dobbiamo recuperare risorse da tutte le fonti disponibili, anche per la sanità”. Non è che abbia detto proprio “prendiamo i soldi del Mes, facciamolo subito ...

"La modifica della legge elettorale? Sono d'accordo, ma solo se si vota la settimana dopo". Risponde così il leader della Lega, Matteo Salvini, al pressing del Pd e del Movimento 5 Stelle sulla modifi ...Vanno presi tutti i soldi dall'Europa? Sì, “dobbiamo recuperare risorse da tutte le fonti disponibili, anche per la sanità”. Non è che abbia detto proprio “prendiamo i soldi del Mes, facciamolo subito ...