Salviamo il pianeta con Fileni (Di mercoledì 22 luglio 2020) Fileni, azienda marchigiana leader nella produzione di carni biologiche in Italia, lancia un nuovissimo packaging per la linea antibiotic free che sarà commercializzata all’interno di confezioni completamente compostabili in ogni loro parte, vassoio, film, etichetta e pad assorbente. Leggi su vanityfair

Fileni ha voluto rinnovare completamente anche l’aspetto grafico delle etichette che, nella nuova versione, recano il claim 'Salviamo il Pianeta', invitando così anche il consumatore a compiere una ...

