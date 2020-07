Saltano dal terzo piano per sfuggire all’incendio: 2 bimbi presi al volo dai passanti [VIDEO] (Di mercoledì 22 luglio 2020) 2 bimbi non hanno avuto altra scelta se non quella di saltare dal 3° piano. Nella loro casa, era scoppiato un incendio: fiamme spaventose e un fumo nero uscivano dall’abitazione. Così 2 bimbi di 3 e 10 anni hanno preso il coraggio di gettarsi dalla finestra al 3° piano del palazzo per sfuggire a quell’inferno di fuoco. Un volo di 12 metri che fortunatamente li ha portati direttamente tra le braccia degli adulti che dal cortile assistevano alla scena disperati, non sapendo come aiutarli. È successo a Grenoble, in Francia. Un VIDEO amatoriale, girato da Souhaila Saidi da un altro edificio, riprende l’incredibile scena e sta facendo il giro del web. Ecco le immagini. Incendio in casa, due bimbi si lanciano dal ... Leggi su meteoweb.eu

aranciaverde : RT @Affaritaliani: Saltano dal terzo piano per sfuggire alle fiamme, salvi 2 bambini - Affaritaliani : Saltano dal terzo piano per sfuggire alle fiamme, salvi 2 bambini - Giunorja : @misspaperboat Fidati fa crepare dal ridere, meglio in lingua originale che se no saltano la metà delle battute - BmwVins : @carlottup a volte si saltano intere righe o dal vento mentale volano le pagine del copione!... ricordare poi chi e cosa è per malefici - annoiata5 : @umbratiIis @Giulia_B @Agenzia_Ansa Ma mi sto rimbecillendo io o saltano addirittura dal maschile al femminile come… -

Ultime Notizie dalla rete : Saltano dal Saltano dal terzo piano per sfuggire alle fiamme, salvi 2 bambini Il Sole 24 ORE Calcio, doppietta di Ibra e Sassuolo ko 2-1 con il Milan

Continua la serie positiva del Milan che ottiene la terza vittoria consecutiva battendo a Reggio Emilia il Sassuolo per 2-1 grazie alla doppietta di Zlatan Ibrahimovic, non è servita la rete di Caputo ...

ERC – CIR | Rally Roma Capitale: parte il duello tra Basso e Crugnola, ma attenzione a Lukyanuk e Breen

Diamo uno sguardo ai nomi più in vista al via del Rally di Roma Capitale: sul fronte del Campionato Italiano la sfida tra Basso e Crugnola, e in quello Europeo spiccano Lukyanuk e Breen Siamo ormai ne ...

Continua la serie positiva del Milan che ottiene la terza vittoria consecutiva battendo a Reggio Emilia il Sassuolo per 2-1 grazie alla doppietta di Zlatan Ibrahimovic, non è servita la rete di Caputo ...Diamo uno sguardo ai nomi più in vista al via del Rally di Roma Capitale: sul fronte del Campionato Italiano la sfida tra Basso e Crugnola, e in quello Europeo spiccano Lukyanuk e Breen Siamo ormai ne ...