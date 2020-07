Salerno, sindaco Napoli: “Ventiquattro casi ma nessuna zona rossa” (VIDEO) (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Sono 24 al momento i casi di nuovi contagi da COVID-19 di Salerno. La conferma è arrivata questa mattina dal sindaco Vincenzo Napoli che con la stampa ha voluto fare uno punto della situazione soprattutto per evitare allarmismi e rassicurare che al momento non è prevista l’istituzione di nessuna zona rossa. Il sindaco ha però invocato una maggiore attenzione sull’uso della mascherina e confermato, come anticipato oggi ad Anteprima24 dal comandante dei carabinieri, che nel fine settimana saranno intensificati i controlli anche nei locali commerciali. L'articolo Salerno, sindaco Napoli: “Ventiquattro casi ... Leggi su anteprima24

