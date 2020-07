Saipem si aggiudica nuove commesse nell’eolico offshore nordeuropeo (Di mercoledì 22 luglio 2020) (Teleborsa) – Saipem si è aggiudicata nuovi contratti nell’eolico offshore, per progetti attualmente in fase di sviluppo al largo delle coste dell’Inghilterra, della Scozia e della Francia per un valore complessivo che supera i 90 milioni di euro. Con questi contratti Saipem consolida ulteriormente la sua posizione di player chiave nelle energie rinnovabili, cui ha dedicato una linea di business ad hoc nell’ambito della divisione E&C offshore.Dogger Bank offshore Wind Farms, una joint venture tra Equinor e SSE Renewables, ha assegnato a Saipem un contratto per il trasporto e l’installazione di due piattaforme di trasformatori offshore per le prime due fasi del Dogger Bank (A e B), che una volta ultimato ... Leggi su quifinanza

Saipem ha annunciato questa mattina di essersi aggiudicata nuovi contratti nell’eolico offshore, per progetti attualmente in fase di sviluppo al largo delle coste dell’Inghilterra, della Scozia e dell ...

La Saipem continua a essere percepita come azienda legata al petrolio ma in realtà il 68% delle sua commesse riguarda ormai le energie rinnovabili. Lo conferma una notizia di oggi: il gruppo si è aggi ...

