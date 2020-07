Rugby Pro 14: si riparte il 21 agosto col derby Benetton-Zebre (Di mercoledì 22 luglio 2020) Un calendario abbreviato, due turni di stagione regolare e a seguire semifinali e finale in 4 weekend di fila: la stagione di Pro14 ricomincerà il 21 agosto e a riaprire i giochi sarà la sfida tutta ... Leggi su gazzetta

Ad oggi, non sono state ancora definite le date per i derby sudafricani tra Cheetahs e Southern Kings. In considerazione dell'evoluzione del Covid in Sudafrica, le due squadre sono tornate ad allenars ...A seguito delle consultazioni intercorse con club e franchigie partecipanti e con le emittenti proprietarie dei diritti, il Guinness Pro14 ha ufficializzato il calendario e gli orari per la ripresa de ...