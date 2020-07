Ruffini: così cambieranno le tasse. Tensioni per mancato rinvio scadenze (Di mercoledì 22 luglio 2020) In audizione parlamentare il direttore dell'Agenzia delle Entrate illustra le novità per imprese e partite iva, fra cui i versamenti mensili al posto di acconti e saldi. Restano le proteste per il ... Leggi su tg.la7

