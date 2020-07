Romina Jr Carrisi, il ricordo doloroso commuove i fan: “Mi manchi” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Romina Jr Carrisi ha pubblicato sul suo profilo Instagram un ricordo davvero commovente davanti al quale i fan non sono riusciti a trattenere l’emozione. Romina Carrisi Jr (fonte foto: Instagram, @Romina Carrisi)Romina Jr ha molto emozionato i suoi fan con il suo scatto su Instagram, la figlia di Albano e Romina Power ha sempre avuto un’anima sensibile, per questo i suoi follower non sono stupiti dal ricordo commovente. La giovane ha voluto ricordare un persona scomparsa, in occasione del suo compleanno: ecco cosa è successo. Romina Jr Carrisi, ricordo emozionante Foto: Instagram @Romina ... Leggi su chenews

tempoweb : Yari #Carrisi innamorato? Ecco chi è la nuova fiamma - infoitcultura : Albano Carrisi, smacco a Romina Power: al prossimo Festival come concorrenti separati - canniolinonero : RT @Maturato3: .... @tutticornuti ...il fratello mai avuto di Yari Carrisi e soprattutto il figlio mai nato di Al Bano Carrisi & Romina Pow… - simp32atico : RT @simp32atico: Albano Carrisi e Romina Power. Libertà Con testo Video Mario Ferraro - simp32atico : Albano Carrisi e Romina Power. Libertà Con testo Video Mario Ferraro -