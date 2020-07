Roma, Zaniolo su Instagram: “Amo questa maglia, davvero” (FOTO) (Di mercoledì 22 luglio 2020) “Il rumore più forte è il silenzio di chi non risponde”. Così Nicolò Zaniolo in una Stories su Instagram dopo le polemiche delle ultime ore circa una sua possibile esclusione dai convocati per la Spal, poi smentita. Il centrocampista della Roma, però, ha poi voluto rispondere, lanciando una vera e propria dichiarazione d’amore alla società giallorossa: “E’ come quando ti innamori, ci stai bene insieme, tira fuori il meglio di te, ti piace farti vedere in giro con lei. E’ la stessa cosa. Davvero, io la amo questa maglia”. Di seguito la FOTO. Leggi su sportface

SkySport : ULTIM'ORA ROMA ? Zaniolo non convocato da Fonseca per la sfida contro la Spal - SkySport : ULTIM'ORA ROMA ? Infortunio per Under in allenamento Zaniolo rientra in extremis tra i convocati ? #SkySport… - DiMarzio : #ASRoma, #Zaniolo non convocato per la #Spal - Frik70 : RT @Sardanapalooo: E noi amiamo te, Pelide Achille Figlio adottivo di Roma ???? @OfficialASRoma #Zaniolo - EnzTheReal : RT @AndrewMari1988: Il post di Nicolò #Zaniolo su #Instagram. Fine delle chiacchiere, fine del 'caso'. Forza #ASRoma, forza Nicolò! #22lu… -