Roma, Zaniolo a Mancini: “Da sempre il mio fratellone” (FOTO) (Di giovedì 23 luglio 2020) “Tutto a posto. Da sempre e per sempre il mio fratellone“. Nicolò Zaniolo spegne polemiche e voci. E lo fa in campo e fuori nel match tra Spal e Roma terminata 1-6 con un sigillo finale del classe 1999 da applausi. Negli spogliatoi Zaniolo ha pubblicato una FOTO che lo ritrae abbracciato a Gianluca Mancini a pochi giorni dalle voci su una lite tra i due nel finale di Roma-Hellas Verona. Tutto è alle spalle. E la Roma può tornare a godersi il suo Nicolò Zaniolo. FOTO Lo dice lui. pic.twitter.com/RwByQByqMb — Mattia Zucchiatti (@Mzucchiatti95) July 22, 2020 Leggi su sportface

OfficialASRoma : Triplice fischio! ?? Kalinic ?? Carles Perez ?? Kolarov ?? Bruno Peres ???? Zaniolo ?? FORZA ROMA! ???? #SPALRoma… - SkySport : ULTIM'ORA ROMA ? Zaniolo non convocato da Fonseca per la sfida contro la Spal - SkySport : ULTIM'ORA ROMA ? Infortunio per Under in allenamento Zaniolo rientra in extremis tra i convocati ? #SkySport… - Fantacalcio : Spal-Roma, Fonseca: 'Tratteniamo Zaniolo e Pellegrini' - Aliibr2him : RT @_Cotu: Come sempre a Zaniolo non è fregato nulla dei casi, delle polemiche, dei litigi e delle storie Instagram: è tornato in campo e h… -