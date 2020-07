Roma, presentata la nuova maglia: anche Zaniolo tra i testimonial [FOTO] (Di mercoledì 22 luglio 2020) presentata la nuova maglia della Roma. Il club giallorosso ha pubblicato sui social la prima immagine definitiva della divisa home per la stagione 2020-2021. Sarà l’ultima targata Nike, con cui è stato interrotto in anticipo il rapporto che ufficialmente sarebbe dovuto durare fino al 2024. La maglia di rifà a quelle chiamate ‘ghiacciolo’ del 1978 per via delle tonalità utilizzate. Sul petto dei giocatori saranno presenti delle fasce orizzontali che rievocheranno quell’accostamento cRomatico. “Per la stagione 2020-21 gli iconici colori dell’AS Roma sono stati reinterpretati per creare un kit unico e inconfondibilmente giallorosso”. Tra i testimonial ... Leggi su calcioweb.eu

