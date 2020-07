Roma, messaggi distensivi da Zaniolo: “Amo davvero questa maglia” [FOTO] (Di mercoledì 22 luglio 2020) I problemi nati dopo Roma-Verona, la lite con i compagni nello spogliatoio e le critiche di Fonseca, l’esclusione contro l’Inter. Una settimana non facile per Nicolò Zaniolo. Anche lui ci ha messo del suo con dei messaggi criptici sui social: “Il rumore più forte è il silenzio di chi non risponde”, Post molto simile a quello della madre, Francesca Costa: “Il silenzio degli innocenti”. Frasi enigmatiche prima di un nuovo messaggio d’amore verso i colori giallorossi: “È come quando ti innamori, ci stai bene insieme, tira fuori il meglio di te, ti piace farti vedere in giro con lei. È la stessa cosa. davvero, la amo questa maglia“. Pace fatta sembrerebbe, con i tifosi che si sono tranquillizzati. ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : #Roma, messaggi distensivi da #Zaniolo: “Amo davvero questa maglia” [FOTO] - - romacapoccia65 : @Biagio7Ferrara Secondo te questi messaggi (e quello della mamma 'il silenzio degli innocenti') li rivolge alla Rom… - sary724209761 : @skeggia_06 L'intervento non mi è piaciuto perché penso che poteva essere più attinente al tema del ponte Roma-Turc… - robsacid : @Gaia_Mai_ Tutti i messaggi che ho letto nelle sue stories mi hanno fatto pensare a quanto già adesso non ce la fac… - sunflowiall : Domani mi aspetto un articolo in cui riportate quello che gli ha detto perché quando si tratta della Roma riuscite… -