Roma. Installazione 46 nuovi varchi elettronici della Ztl Vam (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sono iniziati i lavori per l'Installazione di 46 nuovi varchi elettronici anche nelle zone semicentrali della "Ztl Vam", la Zona a traffico limitato che coincide in gran parte con l'Anello ferroviario. Un'area istituita per contingentare e controllare l'accesso dei mezzi di lunghezza superiore ai 7,5 metri come i bus turistici. L'Installazione sarà ultimata entro il 2020. I primi 21 varchi, posizionati nei nodi principali, sono in servizio già dal 2017. "Con queste telecamere ultimiamo le installazioni previste a protezione dell'area, un presidio maggiore per effettuare controlli più stringenti a tutela del rispetto delle regole", dichiara l'assessore alla Città in ...

