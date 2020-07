Roma, confiscato il Salaria Sport Village di Diego Anemone: da luogo simbolo della cricca a futura casa della nazionali di calcio (Di mercoledì 22 luglio 2020) Lo Stato italiano ha acquisito definitivamente il Salaria Sport Village. E ora si aprirà ufficialmente la partita per la gestione, che vede la Figc in pole position. Questa mattina la Guardia di Finanza ha eseguito la confisca definitiva del complesso Sportivo di Roma Nord, di proprietà dell’imprenditore Diego Anemone “acquistato con disponibilità finanziarie frutto di reati di evasione fiscale, riciclaggio e appropriazione indebita”, come spiegano le Fiamme Gialle. Unitamente ad Angelo Balducci, ex Provveditore per le Opere Pubbliche del Lazio e poi Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Anemone è stato al centro delle indagini condotte sulla cosiddetta “cricca” ... Leggi su ilfattoquotidiano

