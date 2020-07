Roma: 19enne Violentata in Pieno Giorno Fuori dal Supermercato, Arrestato 50enne Italiano (Di mercoledì 22 luglio 2020) Accade a Testaccio, ora il 50enne Italiano l’ha spinta in un vicolo tentando di costringerla in un rapporto orale, è stato presto individuato e Arrestato. Ieri pomeriggio a Testaccio a Roma una 19enne è stata Violentata in via Giovanni Branca. La ragazza era appena uscita dal Supermercato senza sapere che un dipendente dell’attività la stava seguendo. Le si è avvicinato con una scusa e poi l’ha costretta ad entrare in un vicolo isolato, nonostante abbia tentato di liberarsi e urlare nessuno è venuto in suo soccorso, per strada non c’era nessuno. Il 50enne Italiano le ha fatto praticare un rapporto orale e poi tentando di violentarla gli è sfuggita chiamando ... Leggi su youreduaction

fanpage : Violenza indicibile in pieno giorno all'uscita dal supermercato - micheledisalvo : Ma ?@ilgiornale? lo dirà o solo extracomunitari? Violentata a 19 anni in pieno giorno all'uscita del supermercato a… - desfra2009 : RT @FiorellaMannoia: MERDA UMANA. Violentata a 19 anni in pieno giorno all'uscita del supermercato a Testaccio: arrestato 50enne https://t.… - francescacuore6 : Roma, 19enne violentata in pieno giorno all'uscita del supermercato - Giovanni1962RM : RT @FiorellaMannoia: MERDA UMANA. Violentata a 19 anni in pieno giorno all'uscita del supermercato a Testaccio: arrestato 50enne https://t.… -