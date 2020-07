Roma, 19enne violentata in pieno giorno all’uscita del supermercato (Di mercoledì 22 luglio 2020) Una violenza in pieno giorno subita da una giovane di 19 anni che si era recata al supermercato a fare la spesa: è successo nel pomeriggio di ieri a Roma, nel quartiere Testaccio, quando una ragazza, che camminava su via Giovanni Branca, è stata violentata da un uomo di cinquant’anni che l’ha costretta con la forza a seguirlo in un vicolo per poi obbligarla ad un rapporto orale. La 19enne ha urlato e tentato invano di divincolarsi, ma le sue grida non sono state udite da nessuno. Dopo che la ragazza è uscita dal supermercato l’uomo, dipendente del locale, l’ha seguita e l’ha avvicinata con una scusa, per poi abusare di lei. Dopo averla costretta al rapporto orale, il 50enne ha tentato lo stupro, ma a quel punto la ... Leggi su tpi

