Rolling Stones, esce oggi il brano inedito “Scarlet”, registrato con Jimmy Page (Di mercoledì 22 luglio 2020) The Rolling Stones in mostra sfoglia la gallery Gran giorno questo 22 luglio per i fan dei Rolling Stones. La band ha deciso di pubblicare Scarlet, una traccia inedita registrata dagli Stones nell’ottobre nel 1974 che contiene le collaborazioni straordinarie di Jimmy Page (Led Zeppelin) e Rick Grech (bassista e polistrumentis). Mai ascoltata né pubblicata prima in alcun formato, segue il grande successo ottenuto da Living in a ghost town – ... Leggi su iodonna

RollingStoneita : È uscita una canzone dei @RollingStones suonata con #JimmyPage. Anno 1974. Potete ascoltarla qui?? #22luglio - Adnkronos : #RollingStones, esce '#Scarlet': brano del 1974 mai pubblicato - SkyTG24 : 'Scarlet', l'inedito dei Rolling Stones con Jimmy Page - PatimoStefano : Rolling Stones, esce ‘Scarlet’: brano del 1974 mai pubblicato - barinewstv : Rolling Stones, esce ‘Scarlet’: brano del 1974 mai pubblicato -