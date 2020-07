Rocket League diventerà free-to-play questa estate (Di mercoledì 22 luglio 2020) Rocket League di Psyonix diventerà un gioco free-to-play su tutte le piattaforme "entro l'estate" e, allo stesso tempo, diventerà esclusivo su Epic Games Store per tutti i nuovi giocatori PC.Dal suo lancio nel 2015, Rocket League, nonostante la miriade di tattiche di monetizzazione introdotte nel corso del suo ciclo vitale, è stato venduto a prezzo "normale"."Entro la fine dell'estate", tuttavia, Rocket League diventerà un gioco gratuito. Il passaggio sarà accompagnato da un nuovo importante aggiornamento che introdurrà, tra le altre cose, modifiche ai tornei e ai sistemi di sfida. Inoltre, sarà introdotta una progressione cross-platform per gli inventari degli oggetti, ... Leggi su eurogamer

