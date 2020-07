RKK – Il Napoli smentisce firma e visite mediche per Osimhen. La situazione (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Napoli smentisce firma e visite mediche per Victor Osimhen,la situazione non è definita, nel prossimo weekend è previsto un incontro Giuntoli-agente L'articolo RKK – Il Napoli smentisce firma e visite mediche per Osimhen. La situazione proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

