Risultati Serie A, 35ª giornata: poker della Roma, pari del Torino [FOTO e CLASSIFICA] (Di mercoledì 22 luglio 2020) Risultati Serie A – Si riparte con una nuova giornata di Serie A, la 35ª. Nel primo match successo per l’Atalanta contro il Bologna, decide un gol di Muriel per l’1-0, il Milan supera il Sassuolo grazie alla doppietta di Ibra. Mercoledì si giocano sei partite. Parma-Napoli finisce 2-1 in una gara caratterizzata da tre rigori. Tra le gare delle 21,45 spiccano il derby tra Sampdoria e Genoa e Inter-Fiorentina. Due i posticipi del giovedì: Udinese-Juventus e Lazio-Cagliari. Di seguito il programma completo e la CLASSIFICA. I Risultati Martedì 21 luglio ore 19,30 Atalanta-Bologna 1-0 (66′ Muriel) (LE PAGELLE) ore 21,45Sassuolo-Milan 1-2 (19′ Ibra, 42′ Caputo, 46′ Ibra) (LE PAGELLE) Mercoledì 22 ... Leggi su calcioweb.eu

sscalciobari : #ReggianaBari finisce 1-0. La truppa di mister Vivarini ferma la sua corsa verso la Serie B al Mapei Stadium, dopo… - zazoomblog : Risultati Serie A 35ª giornata: poker della Roma Verona in vantaggio [FOTO e CLASSIFICA] - #Risultati #Serie… - ILOVEPACALCIO : #SerieA: #Lecce e #Roma in vantaggio. Pareggia l'#Inter. Tutti i risultati parziali - zazoomblog : Pari Inter vince la Roma con la Spal: i risultati di Serie A allintervallo - #Inter #vince #Spal: #risultati… - paolomelzi : RT @sscalciobari: #ReggianaBari finisce 1-0. La truppa di mister Vivarini ferma la sua corsa verso la Serie B al Mapei Stadium, dopo una ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Risultati Serie Risultati Serie A, la diretta LIVE della 35^ giornata Sky Sport Risultati Serie A, la diretta LIVE della 35^ giornata

Mercoledì di sfide importanti per i verdetti della serie A. Lecce avanti grazie a una doppietta di Lapadula nello scontro salvezza con il Brescia. Occhi puntati su Marassi dove, nel derby con la Samp, ...

Parma-Napoli, Gattuso: "Troppo cazzeggio, serve concentrazione"

Si ferma a cinque, la serie di risultati utili consecutivi del Napoli, che perde in casa del Parma. Gennaro Gattuso non è soddisfatto della prestazione della squadra, nonostante i due gol subiti siano ...

Mercoledì di sfide importanti per i verdetti della serie A. Lecce avanti grazie a una doppietta di Lapadula nello scontro salvezza con il Brescia. Occhi puntati su Marassi dove, nel derby con la Samp, ...Si ferma a cinque, la serie di risultati utili consecutivi del Napoli, che perde in casa del Parma. Gennaro Gattuso non è soddisfatto della prestazione della squadra, nonostante i due gol subiti siano ...