Risultati Serie A, 35ª giornata: il Parma batte il Napoli [FOTO e CLASSIFICA] (Di mercoledì 22 luglio 2020) Risultati Serie A – Si riparte con una nuova giornata di Serie A, la 35ª. Nel primo match successo per l’Atalanta contro il Bologna, decide un gol di Muriel per l’1-0, il Milan supera il Sassuolo grazie alla doppietta di Ibra. Mercoledì si giocano sei partite. Parma-Napoli finisce 2-1 in una gara caratterizzata da tre rigori. Tra le gare delle 21,45 spiccano il derby tra Sampdoria e Genoa e Inter-Fiorentina. Due i posticipi del giovedì: Udinese-Juventus e Lazio-Cagliari. Di seguito il programma completo e la CLASSIFICA. I Risultati Martedì 21 luglio ore 19,30 Atalanta-Bologna 1-0 (66′ Muriel) (LE PAGELLE) ore 21,45Sassuolo-Milan 1-2 (19′ Ibra, 42′ Caputo, 46′ Ibra) (LE ... Leggi su calcioweb.eu

sportli26181512 : Risultati Serie A, formazioni ufficiali e diretta LIVE della 35^ giornata: Mercoledì di sfide importanti per quanto… - skillandbet : ?? #Pronostici Serie A ???? ?? - Milan_A_Vita : Lo ammetto, ci sono rimasto male per la conferma di #Pioli, il profilo/progetto #Rangnick mi intrigava parecchii. D… - SalentoSport : #SERIEA – #Risultati 35ª giornata, #classifica e prossimo turno - cassapronostici : Pronostici risultati esatti SERIE A giovedì 23 luglio 2020 -