Rissa in piazza del Campo, denunciati due giovani. Volano pugni e cinghiate

Quella andata in scena in piazza del Campo a Siena nella notte fra venerdì 12 e sabato 13 giugno fu una vera e propria sfida all'Ok Corral: due gruppi di giovani che si guardano in cagnesco, ...

Una minuziosa indagine della Polizia di Stato di Siena ha fatto luce sui fatti accaduti in Piazza del Campo la notte fra venerdì 12 e sabato 13 giugno. Due giovani senesi, un 26enne e un ventenne, ...

Siena, 22 luglio 2020 - Quella andata in scena in piazza del Campo a Siena nella notte fra venerdì 12 e sabato 13 giugno fu una vera e propria sfida all'Ok Corral: due gruppi di giovani che si guardan ...

