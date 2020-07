Rising Phoenix su Netflix ad Agosto il docufilm sulle Paralimpiadi con Bebe Vio (Di mercoledì 22 luglio 2020) Rising Phoenix docufilm sulle Paralimpiadi dal 26 Agosto su Netlfix. Per l’Italia ci sarà Bebe Vio Raccontare il mondo delle Paralimpiadi di chi sfida tutto e tutti per riuscire a farcela giorno dopo giorno e sui campi di allenamento. Netflix racconta il mondo delle Paralimpiadi nel docufilm originale Rising Phoenix: la storia delle Paralimpiadi in arriva il 26 Agosto sulla piattaforma in tutti i paesi in cui il servizio è attivo. Rising Phoenix: la storia delle Paralimpiadi racconta la straordinaria storia dei Giochi Paralimpici. Dalle macerie della seconda ... Leggi su dituttounpop

