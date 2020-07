Riorganizzazione Ferrari, Binotto resta e cambia il volto del team: scatta il modello piramidale (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il baratro in cui è finita la Ferrari in queste prime settimane di Mondiale 2020 ha aperto molti interrogativi a Maranello, relativi soprattutto all’organizzazione del team e alle presunte responsabilità di Mattia Binotto. Il Cavallino si è ritrovato ad essere la quinta forza del campionato, costretto ad inseguire scuderie che in passato non gli avevano mai creato alcun grattacapo. Mark Thompson/Getty ImagesQuesto campanello d’allarme ha spinto i vertici della Ferrari a intervenire, modificando l’assetto organizzativo da orizzontale a piramidale. Sarà ancora Binotto a coprire il ruolo di team principal, ma sono state riviste le deleghe assegnate ai suoi uomini. Enrico Cardile dirigerà una nuova area chiamata ... Leggi su sportfair

