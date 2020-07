Rinviati al 2021 i concerti dei Subsonica: il nuovo calendario (Di mercoledì 22 luglio 2020) Dopo la prima posticipazione autunnale i concerti dei Subsonica a supporto del disco Microchip Temporale slittano nuovamente e ripartiranno nel 2021. La band di Samuel e Boosta ha comunicato il nuovo calendario ai fan nelle ultime ore e ha giustificato lo slittamento con le restrizioni ancora legate al contenimento della pandemia del COVID-19. Come per ogni tour posticipato i biglietti precedentemente acquistati resteranno validi e qualora gli utenti volessero rivendere il proprio biglietto potranno farlo tramite il servizio FanSale a disposizione sulla piattaforma ufficiale del circuito TicketOne. I concerti dei Subsonica del 2021 ripartiranno da Padova, presso la Hall, il 4 marzo per poi concludersi al Teatro della Concordia di Torino l'11 ... Leggi su optimagazine

