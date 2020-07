Rinnovo in arrivo per Lautaro Martinez, l'Inter lo blinda e cambiano gli scenari di mercato (Di mercoledì 22 luglio 2020) Possiamo considerarla la settimana dei dietrofront a Milano. Se nella sponda rossonera si è deciso di rinnovare il contratto di Stefano Pioli fino al 2022, rinunciando all'arrivo di Rangnick (con il rischio di pagare una penale), nell'altra sponda del Naviglio c'è un cambio di programma in sede di calciomercato. Lautaro Martinez dovrebbe rimanere in nerazzurro, con tanto di Rinnovo di contratto. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Barcellona avrebbe comunicato all'Inter che... Leggi su 90min

DiMarzio : Sfuma l'arrivo di #Rangnick, il #Milan proseguirà con #Pioli - MarcoBarzaghi : conferma e rinnovo #Pioli in arrivo.. meritatissima - Rino91501751 : RT @DiMarzio: Sfuma l'arrivo di #Rangnick, il #Milan proseguirà con #Pioli - GaetanoScavuzzo : @AntoVitiello Se #Pioli si è meritato il rinnovo sul campo #Ibra ancora di più. Senza lo svedese questo processo di… - marcoconterio : ?????? Il retroscena sul mancato arrivo di #Rangnick al #Milan e sul rinnovo di #Pioli. La firma fino al 2022 dell'al… -

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovo arrivo Milan, Donnarumma tocca quota 200 presenze: in arrivo il rinnovo - Sportmediaset Sport Mediaset Calciomercato Roma, niente Schick: Pioli sogna il colpaccio

Il rinnovo di Pioli modifica anche le strategie di mercato del Milan, con il tecnico che sogna Dzeko se non dovesse restare Ibra Arrivata in maniera a dir poco inaspettata, la conferma di Stefano Piol ...

Il Milan batte anche il Sassuolo e Pioli rinnova. Salta Rangnick

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) - Serata dalle mille emozioni per il Milan. Mentre la squadra giocava e vinceva per 2-1 sul campo del Sassuolo, dalla Germania e' arrivata la notizia che Ralf Rangnick, prome ...

