RILEGGI LIVE - Parma-Napoli 2-1 (48' p.t. Caprari, 54' Insigne, 87' Kulusevski): azzurri ko con un rigore inventato nel finale! (Di mercoledì 22 luglio 2020) premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il LIVE21.27 - FINE PARTITA!96' - DI LORENZO! Va lui di testa sul cross di Callejon, pallone fuori. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : RILEGGI LIVE - Parma-Napoli 2-1 (48' p.t. Caprari, 54' Insigne, 87' Kulusevski): azzurri ko per un rigore inventato… - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #SerieA, rileggi la MOVIOLA: #Perin come #Handanovic, per Doveri stavolta è rigore. Manca un rosso a #Zapata - Fprime86 : RT @cmdotcom: #SerieA, rileggi la MOVIOLA: #Perin come #Handanovic, per Doveri stavolta è rigore. Manca un rosso a #Zapata - Salvato95551627 : RT @tuttonapoli: RILEGGI LIVE - Napoli-Udinese 2-1 (22' De Paul, 32' Milik, 95' Politano): vittoria in extremis! - cmdotcom : #SerieA, rileggi la MOVIOLA: #Perin come #Handanovic, per Doveri stavolta è rigore. Manca un rosso a #Zapata… -