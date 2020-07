Rientro a scuola, regole e cosa cambia da settembre 2020 (Di mercoledì 22 luglio 2020) Mancano solo sei settimane all'inizio del nuovo anno scolastico che riporta a scuola alunni e studenti con qualche regola in più, spazi aggiuntivi e banchi cosiddetti anti-Covid (individuali, con braccioli e pianale d'appoggio, un po' come quelli che arredano le sale convegni). La ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, ha confermato che si stanno cercando sale e spazi aggiuntivi (musei, teatri) per mantenere la disposizione del distanziamento. La data d'inizio dell'anno scolastico è fissata al 14 settembre, ma già il 1° settembre le scuole riaprono per il recupero degli apprendimenti. Il ministero pur lasciando autonomia organizzativa ai singoli istituti ha tracciato linee guida per il Rientro che sono ora in dirittura d'arrivo. Uno dei capisaldi è, come detto, la disponibilità ... Leggi su gqitalia

