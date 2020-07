Ricerca, Covid e risposta immunitaria: progetto Neuromed vince il bando del ministero (Di mercoledì 22 luglio 2020) L’Irccs Neuromed di Pozzilli (Is) studierà come il sistema immunitario reagisce al primo attacco del coronavirus, e come questa reazione possa determinare, in alcune persone, una risposta infiammatoria eccessiva capace di portare a gravi complicazioni. Un progetto ambizioso che, dopo una dura selezione, è risultato uno dei vincitori del bando di Ricerca Covid-19 del ministero della Salute, annuncia una nota dell’Istituto molisano. Il successo della proposta del Neuromed, alla quale collaborano la Fondazione Santa Lucia, l’Istituto Lazzaro Spallanzani, l’Istituto clinico Humanitas e l’Istituto Pasteur Italia – prosegue la nota – rappresenta un riconoscimento alla qualità del lavoro ... Leggi su ildenaro

