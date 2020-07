Riapertura scuole, De Luca annuncia: “180mila tamponi per il personale scolastico” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha annunciato che la Regione sta preparando 180mila tamponi per tutto il personale scolastico in vista della Riapertura delle scuole previste per il 14 settembre. “Ci stiamo preparando a 180.000 tamponi per tutto il personale scolastico. Non so che combinerà il ministero della pubblica istruzione, che dio … L'articolo Riapertura scuole, De Luca annuncia: “180mila tamponi per il personale scolastico” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

che parta dall’insegnamento della parità di genere a scuola ai più piccoli. Loro sono il nostro futuro e spero riescano a superare questa mentalità patriarcale altamente tossica”, termina Benedetti. L ...

Gricignano, Fusco: “Giostrine per bimbi diversamente abili a scuola”

Gricignano (Caserta) – Creare un’area giochi dove i bambini disabili possono divertirsi in sicurezza, senza distinzione, in un’ottica di inclusione e universalità. E’ l’obiettivo che si è posta l’ammi ...

