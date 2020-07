Riapertura scuole, Arcuri: 'Non è il momento di fare polemiche' (Di mercoledì 22 luglio 2020) 'Non è questo il momento di fare polemiche o alimentare divisioni: l'apertura delle scuole in sicurezza è un obiettivo fondamentale per l'intero Paese' ed è per questo 'necessario lo sforzo di tutti e ... Leggi su tgcom24.mediaset

Dora Pulina, dirigente dell’istituto comprensivo del centro storico aveva chiesto altri spazi: «Quelli a norma erano solo in periferia, ci siamo organizzati nei nostri plessi» LUCCA. «Possiamo ritener ...

Il Lazio sarà la prima regione d'Italia a sottoporre i dipendenti delle scuole ai test sierologici per la ricerca del coronavirus, in vista della riapertura. Il ritorno tra i banchi è atteso per l'aut ...

