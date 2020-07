Riapertura Scuola, De Luca: Faremo 180 Mila Tamponi a Personale Scolastico (Di mercoledì 22 luglio 2020) “Ci stiamo preparando a fare 180 Mila Tamponi a tutto il Personale Scolastico“. Queste le parole di Vincenzo De Luca, governatore della Campania, durante una visita a Marina di Camerota. De Luca, sempre in merito alla Riapertura della Scuola, continua: “Dobbiamo essere pronti a mandare i nostri figli a Scuola in sicurezza e noi, entro questa settimana, daremo tutte le autorizzazioni del genio civile per le opere di edilizia scolastica”. Il governatore della Campania conclude: “Dobbiamo essere pronti, al di la’ di quello che farà, ci auguriamo bene, il governo. Cercheremo di essere all’altezza della sfida“. Leggi su youreduaction

mante : Per la riapertura della scuola a settembre, con le mille incognite che abbiamo di fronte, serviranno soldi, intelli… - matteorenzi : Leggo di nuove polemiche dei sindacati contro la ripartenza delle scuole. Lo dico da marzo, lo ripeto oggi: la riap… - giornalettismo : Questione di priorità. #Salvini ha attaccato il governo perché 'pensa prima al calcio e poi alla scuola'. Poi la… - VivianaP1511 : RT @DavelloStefano: La riapertura della #scuola sarà un disastro. Ci saranno ingressi e uscite scaglionate. Bisognerà quindi controllare… - lorenzmariapia : RT @DavelloStefano: La riapertura della #scuola sarà un disastro. Ci saranno ingressi e uscite scaglionate. Bisognerà quindi controllare… -