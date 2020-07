Riabilitazione Alex Zanardi, la speranza del figlio Niccolò: “Ce la farà anche questa volta. Ci danno molte notizie positive” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Niccolò Zanardi ha 22 anni. Quando il padre Alex ebbe il primo incidente ne aveva appena 3. Non può ricordare molto di quei momenti, ma conosce il padre e conosce la sua enorme forza di spirito (quella che ha sempre mostrato a tutti – anche a chi lo conosce solo attraverso uno schermo). E così, … L'articolo Riabilitazione Alex Zanardi, la speranza del figlio Niccolò: “Ce la farà anche questa volta. Ci danno molte notizie positive” Newnotizie.it. Leggi su newnotizie

Agenzia_Ansa : Alex #Zanardi lascia l'ospedale di Siena, trasferito in un centro di neuro-riabilitazione. Da giorni era stata sosp… - SkySportF1 : ULTIM'ORA Alex Zanardi dimesso e trasferito in centro specialistico di recupero e riabilitazione #SkyMotori #Formula1 #F1 - chetempochefa : «Un abbraccio alla famiglia di Alex, che ha dimostrato una forza straordinaria: dote che dovrà essere compagna di v… - Che22peace71 : RT @CalaminiciM: Alex Zanardi comincerà la riabilitazione neurologica : voglia di vivere e forza concentrate meravigliosamente in un essere… - fulviogiuliani : RT @rtl1025: #AlexZanardi comincia la riabilitazione, il figlio: 'Papà ce la farà' ???? -