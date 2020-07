Resa del Napoli a Parma. Emiliani salvi aritimeticamente: decidono tre rigori (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Napoli manca la possibilità di tenersi agganciato a Roma e Milan. Sotto l'afa del Tardini il Parma supera la squadra di Gattuso per 2-1, con reti realizzate tutte su calcio di rigore, risultato che consente agli Emiliani di raccogliere tre punti preziosi per raggiungere la certezza matematica della salvezza mentre per i partenopei la sconfitta (la seconda post-Covid) dopo sei risultati utili consecutivi fa suonare un campanello di allarme in vista della sfida di Champions contro i Barcellona l'8 agosto. Gara decisa dal caldo che ha imposto ritmi blandi fin dai primi minuti e da tre penalty: a fine primo tempo Caprari non sbaglia dagli undici metri per atterramento impercettibile di Mario Rui su Grassi, ad inizio ripResa è Insigne a non fallire per un fallo di mano di Grassi al ... Leggi su liberoquotidiano

dellorco85 : Finalmente l'Ue da un segnale di vita e l'Italia ottiene il 28% del #RecoveryFund, 209 miliardi. Pure la Meloni si… - ItaliaViva : In Liguria il Partito Democratico ha scelto di stare insieme ai Cinque Stelle candidando un giornalista del 'Fatto… - CarloCalenda : Due domande: 1) la resa al populismo in caso di alleanze con i 5S è solo quando l’alleanza è su scala locale, mentr… - ddgiusto : RT @OGiannino: Tra esaltati come avessero vinto coppa del mondo, e chi delira di resa a chi vuol dettarle ordini, in parlamento quasi nessu… - jacopogiliberto : RT @amatorosalia1: #ricordiamodomani 22 luglio 1943 il generale italiano Molinero, dopo molta resistenza, decise di arrendersi agli americ… -

Ultime Notizie dalla rete : Resa del Trump: «La situazione peggiorerà, indossate le mascherine» Linkiesta.it Sicilia: Presidente Ars, 'rendere fruibile ai visitatori Palazzo Reale'

il palazzo più bello del mondo. L'obiettivo comune deve essere quello di rendere fruibile ai visitatori questo meraviglioso sito storico, testimonianza di diverse culture”. Lo ha detto il presidente ...

Covid-19, 22 luglio: a Roma 13 casi e in tutto il Lazio 16

“Oggi registriamo un dato di 16 casi e due decessi. Di questi sette sono casi di importazione: un caso di nazionalità del Bangladesh, quattro da Pakistan, un caso da Romania e un caso da India” ha res ...

