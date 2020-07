Repubblica: Osimhen vicino al Napoli. C’è accordo con l’agente sull’ingaggio (4 milioni) (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il caso Osimhen sembra evolvere verso una conclusione positiva. Almeno stando a quanto scrive Repubblica Napoli, che parla di un avvicinamento all’azzurro dell’attaccante del Lille. Il quotidiano racconta che il club di De Laurentiis ha raggiunto l’intesa con il procuratore del nigeriano per un ingaggio a 4 milioni. L’annuncio ufficiale però slitterà ancora. Il Napoli vuole prima vendere Milik. “L’epilogo ha ormai lo sfondo azzurro Napoli. Osimhen si è avvicinato nelle ultime ore. La telenovela ha preso la piega desiderata da De Laurentiis e Gattuso, che inseguono l’attaccante del Lille da almeno tre mesi. I contatti con il nuovo agente del nigeriano, William D’Avila, sono costanti e c’è ... Leggi su ilnapolista

napolista : Repubblica: Osimhen vicino al Napoli. C’è accordo con l’agente sull’ingaggio (4 milioni) I contatti con D’Avila son… - infoitsport : Affare Osimhen, Repubblica: De Laurentiis non lo aspetterà in eterno, ha promesso che dirà - vvlnapoli : Napoli, settimana decisiva per Osimhen. Non è grave l'infortunio di Mertens: Il belga da mercoledì potrebbe essere… - SportRepubblica : Napoli, nulla di grave per Mertens: può esserci già a Parma. Settimana della verità per Osimhen -