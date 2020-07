Renzi, un tragico epilogo. Il sondaggio della Ghisleri decreta la sua fine: superato pure da lui (Di mercoledì 22 luglio 2020) Matteo Salvini risale la classifica dei sondaggi. Secondo le ultime rilevazioni di Euromedia Research, oltre a rimanere primo partito, la Lega ottiene un +1 per cento. Alessandra Ghisleri per la Stampa ha parlato di un Carroccio al 26,5% delle preferenze. Più distaccato il Pd che, nonostante una piccola crescita, non va oltre il 20,8 per cento dei consensi. Nicola Zingaretti lascia così un margine di 5,7 punti di spazio tra lui e l'ex ministro. A calare il Movimento 5 Stelle che in un mese cede due decimi di punto e scende così dal 16 al 15,8 per cento. Vicinissima Giorgia Meloni che per la Ghisleri rimane sostanzialmente stabile con Fratelli d'Italia al 13,5 per cento. Silvio Berlusconi, invece, si arresta al 6 per cento. Tra gli ultimi Matteo ... Leggi su liberoquotidiano

Tra gli ultimi Matteo Renzi che non va oltre al 3,4 delle preferenze, venendo scavalcato da Azione di Carlo Calenda: il partito dell’ex titolare del Mise, infatti, cresce e tocca il 3,6 per cento dei ...

Firenze, 21 luglio 2020 - Pd appiattito sul Movimento 5stelle, Renzi regista di una "sciagurata" alleanza di governo, Conte "incapace di tradurre annunci in atti concreti". E ancora alle Regionali tos ...

