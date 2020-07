Regionali, Nicola De Luca: “Ho dato il via libera alla candidatura di Alfano con i Socialisti” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNicola De Luca, storico esponente del partito socialista dell’area nolana, dice si alla candidatura di Lazzaro Alfano (ex consigliere provinciale di Napoli del partito dei Repubblicani) nella lista del Psi alle prossime elezioni Regionali nella coalizione che sostiene Vincenzo De Luca. Ad Anteprima24 De Luca, già vicepresidente della giunta provinciale ai tempi della presidenza Amato Lamberti, spiega l’intesa: “Ho appoggiato e avallato la candidatura di Lazzaro. Abbiamo l’obiettivo di creare una prospettiva d’avvenire sociale, culturale e politica per l’area nolana e per Cicciano”. L'articolo Regionali, ... Leggi su anteprima24

Regionali Nicola Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Regionali Nicola