Reggiana è qui la festa | il boato dei tifosi granata

festa tutta granata per la promozione in B della Reggiana che ha battuto il Bari in finale playoff. tifosi scatenati e canti di gioia al Mapei Stadium.

