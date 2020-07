Reggiana-Bari, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 22 luglio 2020) E’ arrivato il gran giorno della finalissima Reggiana-Bari: il verdetto del campo stabilirà quale delle due squadre andrà in Serie B, raggiungendo così Monza, Reggina e Vicenza. Squadre in campo alle ore 20.45. Queste le formazioni ufficiali:REGGIO AUDACE (3-4-1-2): Venturi; Spanò, Rozzio, A. Costa; Libutti, Varone, Rossi, Favalli; Radrezza; Zamparo, Kargbo. All. AlviniBari (4-3-1-2): Frattali; Ciofani, Sabbione, Di Cesare, F. Costa; Hamlili, Schiavone, Maita; Laribi; Simeri, Antenucci. All. Vivarini Reggiana-Bari, le formazioni ufficiali ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

Al Mapei Stadium si gioca alle 20.45 la finalissima dei playoff di Serie C, in palio l'ultimo posto promozione in B. I padroni di casa di Alvini hanno eliminato Potenza e Novara, i pugliesi di Vivarin ...

