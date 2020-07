Reggiana-Bari, Ghirelli: “Abbiamo bisogno di riaprire gli stadi” (Di mercoledì 22 luglio 2020) “È stata una bellissima e combattuta partita tra due squadre che meritavano entrambe di andare in B”. Questo il commento del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli dopo la finale playoff vinta dalla Reggiana contro il Bari. “Mancava il pubblico – ha rimarcato ai microfoni della Rai – noi abbiamo bisogno che gli stadi vengano riaperti e abbiamo bisogno anche di sponsor altrimenti questo spettacolo verrà penalizzato. E inoltre abbiamo bisogno della Rai che ci consente di portare il calcio nelle case degli italiani”. Leggi su sportface

