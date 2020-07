Reggiana-Bari, Alvini: “Ci meritiamo la promozione per il calcio proposto” (Di mercoledì 22 luglio 2020) “È una grande gioia, il merito è dei calciatori per la partita fatta. La promozione ce la meritiamo per il calcio proposto durante l’anno”. Così Massimiliano Alvini dopo la vittoria della Reggiana nella finale playoff contro il Bari che permette ai granata di tornare in Serie B dopo 21 anni. “Dedico questo successo a mia mamma e al mio babbo – ha proseguito l’allenatore ai microfoni di Rai Sport – Il Bari è una grande squadra ma stasera hanno avuto davanti una grande Reggiana. La Serie B è un sogno, è un traguardo importante che vogliamo onorare al meglio”. Leggi su sportface

