Reddito di emergenza, ancora pochi giorni per presentare domanda (Di mercoledì 22 luglio 2020) ancora pochi giorni per poter presentare domanda di Reddito di emergenza. Scade, infatti, il 31 luglio il termine per la presentazione della richiesta di sussidio che potranno presentare le famiglie in stato di disagio economico a causa del coronavirus. Il sussidio, introdotto dal Decreto Rilancio prevede erogazione massima mensile di 800 euro a famiglia (840 euro in caso di famiglie con almeno un componente con disabilità grave. Reddito di emergenza, in scadenza i termini per la domanda Vediamo, quindi, di fare una scheda riassuntiva dei requisiti necessari per accedere al Reddito di emergenza. Possono fare richiesta di Reddito di ... Leggi su notizieora

