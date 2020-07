Recovery Fund, Von der Leyen: 'Giusto che Italia riceva più fondi Ue' (Di mercoledì 22 luglio 2020) 'L'Italia è la maggiore beneficiaria' dei fondi Ue, 'ma a Giusto titolo'. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, parlando dell'accordo raggiunto a Bruxelles sul ... Leggi su tgcom24.mediaset

borghi_claudio : Non credete al discorso di Molinari? Ecco quali sono da tempo le raccomandazioni specifiche per paese, quelle da se… - marattin : Ottimo accordo. Ma i prestiti Mes sono disponibili subito e senza condizioni. Quelli del Recovery Fund (i prestiti)… - matteosalvinimi : Mentre i primi fondi del Recovery Fund arriveranno con tutta calma solo nel 2021, il governo è pronto a confermare… - ImperaTweet : RT @PaoloMaddalenaA: il vertice sul Recovery Fund deve essere ritenuto l’inizio per costituire una vera Comunità politica europea, la quale… - Thefox00 : TUTTO QUELLO CHE NON VI DICONO SUL RECOVERY FUND ? MALVEZZI: 'ECCO CHI C... -